В Азербайджане открывается новая фабрика

2017-04-13 15:48 | www.oxu.az | 2

Работы по строительству фабрики пестицидов завершатся в августе.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил технический директор ООО «Aqrokimya Azərbaycan» Али Кабакчыоглу.

Он заявил, что годовая производственная мощность фабрики составит 9 тыс. тонн:

«На начальной стадии производимая продукция будет удовлетворять внутренний спрос, а затем пойдет на экспорт».

А.Кабакчыоглу отметил, что строительство фабрики началось в январе 2016 года.

По его словам, фабрика создаст 150 рабочих мест. На реализацию проекта инвестировано 15 миллионов долларов.

У.А.

