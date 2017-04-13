В Азербайджане открывается новая фабрика
2017-04-13 15:48 | www.oxu.az | 2
Работы по строительству фабрики пестицидов завершатся в августе.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил технический директор ООО «Aqrokimya Azərbaycan» Али Кабакчыоглу.
Он заявил, что годовая производственная мощность фабрики составит 9 тыс. тонн:
«На начальной стадии производимая продукция будет удовлетворять внутренний спрос, а затем пойдет на экспорт».
А.Кабакчыоглу отметил, что строительство фабрики началось в январе 2016 года.
По его словам, фабрика создаст 150 рабочих мест. На реализацию проекта инвестировано 15 миллионов долларов.