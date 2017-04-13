Турция не позволит террористам обосноваться у своих границ - Эрдоган

2017-04-13 20:25 | www.trend.az | 3

Турция не остановится в борьбе с терроризмом, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Орду, передает в четверг агентство Анадолу.

По его словам, за последние 20 месяцев силы безопасности Турции уничтожили до 11 тысяч террористов.

Президент заявил далее, что Турция не позволит создать у своих границ государственное образование террористов PYD и YPG (сирийские ветви PПK).

«Мир должен знать об этой четкой и принципиальной позиции Анкары. В то время, когда перекраивается карта региона и мира в целом, 80 миллионов турецких граждан выступят против любых попыток ущемить интересы Турции», - подчеркнул Эрдоган.