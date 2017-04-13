Центробанк о монетах с изображением Гейдара Алиева – ФОТО

2017-04-13 15:52 | www.oxu.az | 2

В социальных сетях появились изображения памятных монет стоимостью 1000 манатов. Многие предположили, что эти монеты находятся в обороте.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим глава пресс-службы Центробанка Намиг Алиев сообщил BAKU.WS, что памятные монеты были выпущены в обращение к 90-летнему юбилею Гейдара Алиева в 2013 году:

Юбилейные денежные знаки были выпущены британской компанией The Royal Mint, сказал Алиев.

Отметим, что на лицевой стороне монет изображены имя и портрет общенационального лидера Гейдара Алиева, его подпись, а на обратной стороне слова «Азербайджанская Республика», карта Азербайджана, номер денежного знака и год выпуска. Юбилейный денежный знак является законным платежным средством на территории Азербайджанской Республики с номинальной стоимостью.

У.А.