Представлены первые кадры со строящейся сцены конкурса «Евровидение-2017» в Киеве

2017-04-13 16:04 | www.oxu.az | 2

Представлены первые кадры со строящейся сцены конкурса «Евровидение - 2017» в Киеве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, вице-премьер страны Вячеслав Кириленко уже провел инспекцию в Международном выставочном центре, в котором пройдет конкурс.

Исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак доложил, что установка сцены и оборудования идет ускоренными темпами, установка сидений для зрителей и «грин-рум» для участников конкурса уже завершились.

Вице-премьер заявил, что правительство Украины выполняет все обязательства по организации конкурса, который в этом году состоится 9, 11 и 13 мая.

A.C.

