В Баку в автобусной аварии пострадал иностранец

2017-04-13 16:09 | www.oxu.az | 3

В результате автобусной аварии в Баку пострадал гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на Сальянской дороге в Сабаильском районе.

Водитель автобуса «Daewoo», Кямран Алиев, 1981 года рождения, врезался сзади в остановившийся на пешеходном переходе «Subaru», за рулем которого находился 38-летний Садиг Исрафилов.

В результате аварии пассажир «Daewoo», гражданин ОАЭ Аль Сеххи Ахмад Рашид Хамдан, 1994 года рождения, получил черепно-мозговую травму. Он доставлен в Центральную клиническую больницу.

A.M.

