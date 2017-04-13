Беларусь и Россия подписали пакет документов в нефтегазовой сфере

2017-04-13 20:57 | www.trend.az | 3

Беларусь и Россия внесли изменения в прежние соглашения в нефтегазовой сфере. Соответствующие протоколы подписали сегодня в Москве вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак, передает в четверг Белта.

Как сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, всего стороны подписали 4 документа. В их числе протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен на поставки газа в Беларусь и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере, об условиях дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" и мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

"На основе взаимного доверия, понимания общих стратегических интересов мы смогли найти общие подходы и после встречи президентов двух стран в Санкт-Петербурге полностью урегулировали имеющиеся проблемы", - сказал Аркадий Дворкович.

Он добавил, что в ближайшие часы будут подписаны коммерческие документы в газовой сфере, "которые позволят уйти от проблем в ближайшие годы".

По словам российского вице-премьера, стороны договорились разработать дорожную карту формирования общих рынков газа и электроэнергии. Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество России и Беларуси в других сферах, в том числе в промышленности и высоких технологиях.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил, что сторонами отрегулированы не только спорные вопросы, возникшие в 2016-2017 годах, но и определены условия работы в 2018 и 2019 годах. "Мы сделали мостик на будущую перспективу - к единому рынку электроэнергии и газа", - сказал он. Владимир Семашко подчеркнул, что одним из основных побудительных мотивов участия Беларуси в Евразийском экономическом союзе является создание равных условий хозяйствования. В ближайшее время планируется разработать базовые условия функционирования общих рынков газа и электроэнергии.