США нанесли удар по ИГ в Афганистане "самой мощной неядерной бомбой"

2017-04-13 21:01 | www.apa.az | 4

США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство"*в Афганистане. Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась (бомба) GBU-43", — сказал представитель пресс-службы.

Он подтвердил, бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

По его словам, она была сброшена с самолет MC-130.

По данным из открытых источников, вес такой бомбы составляет 9,5 тонн.