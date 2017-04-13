В Баку полицейский спас самоубийцу: Не дашь руку – ты не мужчина! – ВИДЕО

2017-04-13 16:26 | www.oxu.az | 5

В Баку сотрудник полиции, взобравшись на крышу пятиэтажки, спас мужчину, пытавшегося совершить самоубийство, бросившись вниз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, по предварительным данным, это произошло в одном из микрорайонов Насиминского района столицы.

При этом сержант полиции уговорил потенциального самоубийцу дать ему руку словами: «Тот, кто не даст руку, не мужчина, тот подонок!» («Əlini vermiyən kişi deyil,vermiyən alçaqdı!»)

Такая напористость дала результат – мужчина протянул полицейскому руку, и его спустили с крыши.

A.M.