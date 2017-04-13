Импорт автомобилей в Азербайджан вырос на пять процентов

2017-04-13 16:32 | www.oxu.az | 2

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в I–ом квартале 2017 года составил 1,431 тыс. единиц.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, это на 5,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 1,185 тыс. единиц (спад на 4,1%).

В январе-марте 2017 года в Азербайджан также было импортировано 195 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2 раза), 26 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,4 раза).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 25 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 31,5%).

У.А.

