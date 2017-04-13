Cостоялся пресс-показ фильма «Форсаж 8» в кинотеатре «Park Cinema IMAX» – ФОТО

2017-04-13 16:35 | www.oxu.az | 2

12 апреля в кинотеатре «Park Cinema IMAX» состоялся пресс-показ фильма «Форсаж 8», на который были приглашены медиа, блоггеры, кинорежиссеры, известные лица, передает Oxu.Az.

Сюжет фильма начинается с того, что Дом и Летти отправляются в медовый месяц, в то время как Миа и Брайан выходят из игры. Другие члены команды реабилитированы и ведут вполне нормальную жизнь. Но когда таинственная женщина втягивает Дома в мир преступности, из которого он не может бежать, заставляя предать всех тех, кто ему дорог, команда столкнётся с испытаниями, которые проверят каждого, как никогда раньше.

«Форсаж 8» - это восьмая часть франшизы «Форсаж».

В фильме снялись Вин Дизель, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Курт Рассел, Джейсон Стейтем, Шарлиз Терон, Скотт Иствуд и Хелен Миррен.

«Форсаж 8» - первый фильм франшизы со времен фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» без участия Пола Уокера, который умер в автокатастрофе 30 ноября 2013 года во время съемок фильма «Форсаж 7».

Подготовки к съемкам начались сразу после выхода 7-й части франшизы. Контракты подписали Дизель, Морган и продюсер Нил Х.Мориц. После того, как была установлена окончательная дата выхода - апрель 2017 года - между апрелем и июнем 2015 года прошел кастинг. В октябре 2015 роль режиссер занял Ф.Гэри Грей, заменив Джеймса Вана, снявшего предыдущий фильм.

Непосредственно съемки фильма начались в марте 2016 на озере Миватн (Исландия), в Гаване, Атланте, Кливленде и Нью-Йорке, тем самым продолжая традицию, по который события фильмов происходят по всему земному шару.

Премьера фильма состоялась в Берлине 4 апреля, а на широкие экраны фильм выйдет в США 14 апреля 2017 года, в Азербайджане — 13 апреля в формате 2D, 3D и только в «Park Cinema Flame Towers» – в формате IMAX 3D.

Напомним, что «Park Cinema» - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах «Park Bulvar», «Metro Park», «Zagulba Mall», «Flame Towers» – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летний кинотеатр в «Amburan Beach Club».

A.C.

