США нанесли удар по ИГ в Афганистане "самой мощной неядерной бомбой"

2017-04-13 21:20 | www.trend.az | 4

США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43", - уточнил представитель пресс-службы.

Он подтвердил, что бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

По его словам, заряд сбросили с самолета MC-130.

По данным из открытых источников, вес такой бомбы составляет 9,5 тонны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана и планирует задействовать в стране больше военных сил.

США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". Также с 2015 года в Афганистане действует новая миссия НАТО "Решительная поддержка".