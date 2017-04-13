В Дубае установили новый мировой рекорд по «самой длинной селфи-палке»

2017-04-13 16:40 | www.oxu.az | 2

Мировой рекорд по «самой длинной палке для селфи», с помощью которой сделана фотография, установлен в Дубае.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Arabian Business.

Рекорд установила компания ITP Live, которая использовала для селфи палку длиной 16,6 метра. Прежний рекорд принадлежал двум итальянским блогерам, которые использовали палку длиной 15,57 метра.

Рекорд зафиксирован в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.

Н.О.