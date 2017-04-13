Задержаны граждане Ирана, нарушившие границу Азербайджана

2017-04-13 16:48 | www.oxu.az | 2

Вчера в результате мероприятий Государственной пограничной службы по предотвращению пересечения государственной границы с целью нелегальной миграции на служебной территории пограничной заставы в селе Алаша Астаринского района был задержан гражданин Исламской Республики Иран Гуламали Садиги Гиланде Валияллах оглу, 1969 года рождения.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В результате проведенных сегодня совместных мероприятий сотрудниками Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел на служебной территории пограничной заставы в селе Керимбейли Физулинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы в направлении Азербайджана был задержан гражданин Ирана Исмаил Барзигир Аббас оглу.

Госпогранслужба продолжает оперативно-следственные мероприятия по фактам.

A.M.

