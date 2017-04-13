В Петербурге произошел взрыв

2017-04-13 21:56 | www.apa.az | 3

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв рядом с библиотекой им. Чернышевского. Как передает АПА со ссылкой на «Фонтанка.ру», по словам сотрудников библиотеки, взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет.

По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.