В США футболисты забили гол после серии акробатических трюков – ВИДЕО

2017-04-13 17:12 | www.oxu.az | 2

Футболисты «Оклахома Сити Энерджи» в матче против «Сакраменто Репаблик» провели комбинацию с акробатическими приемами и забили гол.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ria.ru, игрок «Оклахомы» Майкл Харрис выполнил бросок из аута, сделав сальто. Мяч полетел в штрафную «Сакраменто». Защитник неудачно сыграл головой. Получилась скидка на нападающего команды соперника Мигеля Гонсалеса, который ударом через себя в падении поразил ворота.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу футбольного клуба «Оклахома Сити Энерджи», который одержал первую победу в рамках United Soccer League (USL).

И.Н.