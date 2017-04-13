Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило миллиард долларов

2017-04-13 17:20 | www.oxu.az | 3

Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-марте этого года составил 4 млрд 119 млн. 79,75 тыс. долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это на 15,31% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

При этом экспорт за отчетный период составил 2 млрд 606 млн 306,06 тыс. долларов, что на 49,2% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

За отчетный период импорт составил 1 млрд 512 млн 773,69 тыс. долларов, что на 17,12% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

В результате возникло положительное сальдо на 1 млрд 93 млн 532,37 тыс. долларов.

У.А.

