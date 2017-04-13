Мальчик из Азербайджана, которого прославила ФИФА – ФОТО

2017-04-13 17:28 | www.oxu.az | 2

В пору развития информационных технологий и возможности широкого охвата социальных сетей, одна фотография может вмиг сделать человека популярным.

Как передает Oxu.Az, 1news.az уже рассказывал о том, что официальная страница чемпионатов мира ФИФА в социальной сети Instagram сделала знаменитым ребенка из Азербайджана.

Instagram-страница чемпионатов мира ФИФА предложила своим подписчикам опубликовать фото, где они играют в футбол, используя хештег #MyFootballPhoto.

Первым счастливчиком, чье фото было опубликовано на официальной странице, стал ребенок из Азербайджана, который наблюдает за игрой любителей. За короткий срок пост ФИФА собрал более 23 тысяч лайков.

1news.az решило выяснить, кто этот прекрасный малыш, покоривший сердца такого количества людей.

Зовут этого малыша Эмир. Родился он 1 июня 2013 года в Волгограде, в Международный день защиты детей. В 9-ти месячном возрасте переехал со своими родителями в Баку. Фото, которое и прославило малыша, было сделано осенью 2014 года, недалеко от школы №248. На фото Эмиру 1 год 4 месяца. Сейчас Эмиру 3 года и 10 месяцев.

Идея участия в конкурсе @fifaworldcup принадлежит дяде Эмира Мушвигу Гулиеву. В беседе с 1news.az, Мушвигу Гулиев рассказал об участии в конкурсе. «С 10 января 2017 года я начал вести профиль в инстаграм под названием @azmilli, посвященный сборной Азербайджана по футболу.

Это не первая и не единственная фотка, которую я выложил у себя в профиле с хэштегом #MyFootballPhoto. Но «выстрелила» именно та, на которой изображен мой племянник. Радости моей нет предела! Родные тоже все счастливы! Знакомые, конечно же, стали поздравлять.

А в конце марта на телеканале CBC Sport пошел репортаж о «о трехлетнем Эмире». После выхода видео, я решил поблагодарить снова тех, кто был причастен к его созданию. FIFA подхватила эту тему. Этого я думаю, уже никто не ожидал, включая меня самого.

Вы только представьте, что всего за сутки-двое видео, в котором звучит азербайджанская речь, посмотрело свыше 18 000 людей со всех уголков мира. Что может быть приятнее для истинного азербайджанца.

Ребенок очень активный и жизнерадостный. Любит автомобили, различные конструкторы, а также командные виды спорта», - говорит он.

Н.О.