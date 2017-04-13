Экс-глава МИ-6: Трамп занимал деньги у России

2017-04-13 17:50 | www.oxu.az | 3

Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Диарлав в интервью журналу Prospect заявил, что Дональд Трамп «занимал деньги» у России, передает Oxu.Az.

По словам Диарлава, во время финансового кризиса 2008 года Трамп якобы брал деньги в долг у России для того, чтобы «сохранить свою империю».

Вместе с тем, экс-глава британской разведки не уточнил, у кого именно Трамп брал деньги в долг и о каких суммах идет речь.

Западные СМИ и некоторые политические деятели США неоднократно обвиняли Дональда Трампа и сотрудников его администрации в «особых связях» с Россией.

Москва, как и администрация американского президента, неоднократно опровергала данные обвинения.

Н.О.