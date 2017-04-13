Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос

2017-04-13 18:00 | www.oxu.az | 3

Планируется трехсторонняя встреча между религиозными лидерами Азербайджана, Армении и России по вопросу Нагорного Карабаха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.am, об этом заявил Католикос всех армян Гарегин II.

Он напомнил о том, что при посредничестве патриарха Московского и всея Руси уже состоялись пять его встреч с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде по содействию совместным усилиям мирному урегулированию карабахского конфликта.

И вот сейчас при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется очередная подобная трехсторонняя встреча.

«Сроки встречи пока не уточнены. Сейчас ведутся работы между сторонами по определению даты и формированию повестки встречи», - сказал Католикос всех армян.

Н.О.