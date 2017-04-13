Белоруссия полностью погасила долг перед «Газпромом»

2017-04-13 18:20 | www.oxu.az | 2

Белоруссия в полном объеме погасила долг перед «Газпромом» в размере 726,2 миллиона долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016-2017 годах», - говорится в сообщении.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, в начале апреля по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018–2019 годах.

Неурегулированным до этого оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Н.О.