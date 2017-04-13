Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

2017-04-13 22:38 | www.apa.az | 2

Президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Обсуждено развитие ситуации в Сирии. Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах", — говорится в сообщении.