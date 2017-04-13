ВВС США в полтора раза увеличат срок службы F-16

2017-04-13 18:50 | www.oxu.az | 2

ВВС США намерены существенно продлить сроки эксплуатации истребителей F-16.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Defense News.

Как отмечает издание, стандартный ресурс самолета назначен на уровне восьми тысяч летных часов. Теперь этот предел составляет 12 тысяч часов. Решение опирается на выводы исследовательского проекта, который Lockheed Martin, производитель этих самолетов, вел на протяжении семи лет в интересах военных.

Под продление сроков службы, как пояснили в Lockheed Martin, попадет до 300 машин F-16C/D в вариантах от block 40 до block 52. Таким образом, ВВС будут использовать F-16 как минимум до 2048 года, а возможно, и дольше.

Увеличение назначенного ресурса летных часов для F-16 обсуждается уже несколько лет. В феврале 2015 года Род Маклин, вице-президент компании, заявил, что по итогам исследовательского проекта продление сроков службы F-16 представляется реальным. Более того, на испытаниях одна из машин выдержала 16 тысяч часов.

Н.О.