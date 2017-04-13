В Баку сносят «Дом охотника», уничтожаются деревья – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-13 19:15 | www.oxu.az | 2

В Ясамальском районе столицы сносят «Дом охотника». В рамках работ по сносу на территории срубают также большие деревья.

Oxu.Az представляет читателям фотографии с места работ:

17:47

На улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе столицы сносят «Дом охотника».

Как передает Oxu.Az, в рамках работ по сносу на территории срубают также большие деревья.

Так, по словам очевидцев происшествия, на данном участке уничтожено более 10 величественных деревьев.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана ведет разбирательство в связи с произошедшим.

Э.А.

