Благоустройство "Советской" служит благосостоянию людей - депутат

2017-04-13 23:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Снос территории под названием "Советская" является продолжением большого проекта по благоустройству Баку. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Депутат отметил, что территория под названием "Советская" была заселена до советских времен и здесь не было ни квартир, ни улиц построенных планомерно и отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

"Но сегодня реализуется большой социальный проект для благоустройства данной территории. Целью этого, инвестируемого государством проекта является то, чтобы живущие здесь люди поселились в более благоустроенных, просторных, светлых, с социальными условиями, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам домах, а также, чтобы территория в целом была в пригодном состоянии для отдыха и здоровья городского населения. Реализация проекта также улучшит дорожную инфраструктуру города, будут заложены новые парки, наш город станет еще красивее", - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что Азербайджан за последние 20 лет реализовал много подобных проектов.

"Людям живущим на территории под названием "Советская" предложено предоставление квартир на еще более льготных условиях и можно сказать, что все люди, живущие там, с удовлетворением переехали. В то же время, сохранены расположенные на данной территории здания, которые имеют историческое и культурное значение и вопрос их реставрации находится на повестке дня", - сказал депутат.

Гулиев отметил, что Президент Ильхам Алиев сразу же отреагировал на ситуацию, сложившуюся в связи со сносом мечети Гаджи Джавад, расположенной на этой территории и дал поручение о создании специальной комиссии с целью приостановки сноса данной мечети, всестороннего изучения этого вопроса, полной объективной оценки технического состояния здания и предоставления соответствующих предложений.

"Это решение повысило доверие людей и они увидели, что глава государства всегда рядом с населением и всегда готов учитывать даже небольшую обеспокоенность людей. Люди с чувством глубокого удовлетворения восприняли этот шаг Президента. Это также является наглядным свидетельством союза лидер-народ. На самом деле представители исполнительной власти объясняют, что это здание не имеет никакого исторического значения и не зарегистрировано как мечеть. Но несмотря на это, учитывая желание населения, Президент Ильхам Алиев дал поручение расследовать этот вопрос", - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что есть силы, которые хотят воспользоваться такой ситуацией.

"Несомненно, они хотели, чтобы этот вопрос получил политический характер или привел в стране к противостоянию, нарушению общественной стабильности. Очень жаль, что есть и такие силы и самый лучший ответ таким силам дает сама общественность Азербайджана", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)