Йеменского журналиста приговорили к смерти за шпионаж

2017-04-13 19:58 | www.oxu.az | 2

Суд в йеменской столице Сане приговорил к смерти местного журналиста, уличенного в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, Яхья Абдулракиб аль-Джубайхи в 2010 году сам пошел на контакт с саудовским посольством в Сане. Мужчина передала дипломатам информацию о военной, политической и экономической обстановке в Йемене. Ежемесячно за эти сведения он получал 1,2 тысячи долларов.

Профсоюз журналистов Йемена уже назвал приговор «неконституционным и незаконным, возвращающим Йемен в эру тоталитаризма и деспотизма и сеющим ужас среди журналистов».

С.Б.

