Асад назвал сфабрикованной химическую атаку в Идлибе

2017-04-13 20:09 | www.oxu.az | 2

Президент Сирии Башар Асад заявил, что химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб была сфабрикована, чтобы дать повод для удара по правительственным войскам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг, 13 апреля, Reuters.

Сирийский лидер предположил, что инцидент был срежиссирован для того, чтобы оправдать американские бомбардировки. По словам президента, у правительственных войск даже нет химического оружия: оно было полностью вывезено из страны в 2013 году. Асад заявил, что Дамаск поддержит расследование инцидента, но только при условии его полной беспристрастности.

Это первое заявление президента Сирии по данному вопросу. Ранее глава МИД страны Валид Муаллем уверял, что сирийские войска никогда и ни при каких обстоятельствах не применяли химическое оружие на территории страны.

С.Б.

