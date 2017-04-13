Трамп: между Россией и США все будет хорошо

2017-04-13 23:19 | www.apa.az | 2

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами все будет хорошо.

«Между Россией и США все будет хорошо. В свое время все придут в себя и все сложится». Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом написал он в твиттере.

Накануне в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп заявил, что «Россия — сильная страна», а США — «очень-очень сильная страна».

Трамп также вновь назвал «чудесной» возможность поладить с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что «хотел бы поладить со всеми».

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что уровень отношений между Москвой и Вашингтоном находится на самой низкой точке, и доверие необходимо восстанавливать.