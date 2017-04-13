Папа римский помыл и поцеловал ноги заключённых – ФОТО

2017-04-13 20:21 | www.oxu.az | 3

Папа Франциск омыл ноги 12 заключённым, отбывающим наказание в тюрьме в городе Пальяно, что недалеко от Рима.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Среди участников ежегодной традиционной церемонии Великого (чистого) четверга были три осуждённых женщины, один бывший мусульманин, который собирается принять крещение, аргентинец и албанец. Трое из двенадцати отбывают пожизненное заключение.

«Быть рядом с униженными, оскорблёнными и отверженными — это миссия, от которой церковь не может уклониться. Все мы можем ошибаться так или иначе. Нужно помнить о милосердии и не забывать, что все мы грешники и порой сами являемся узниками, не отдавая себе в этом отчёта», - сказал Франциск в интервью газете La Repubblica.

В тюрьме, которую посетил папа, отбывают наказание более 50 бывших мафиози, принявших решение сотрудничать с полицией.

С.Б.

