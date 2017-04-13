Эрдоган: Турция не позволит террористам обосноваться у своих границ

2017-04-13 20:39 | www.oxu.az | 3

Турция не остановится в борьбе с терроризмом, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Орду, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, за последние 20 месяцев силы безопасности Турции уничтожили до 11 тысяч террористов.

Президент заявил далее, что Турция не позволит создать у своих границ государственное образование террористов PYD и YPG (сирийские ветви PKK).

«Мир должен знать об этой четкой и принципиальной позиции Анкары. В то время, когда перекраивается карта региона и мира в целом, 80 миллионов турецких граждан выступят против любых попыток ущемить интересы Турции», - подчеркнул Эрдоган.

С.Б.

