В Китае грузовик свалился с 20-метровой высоты – ВИДЕО

2017-04-13 20:54 | www.oxu.az | 3

Грузовой автомобиль упал с 20-метровой высоты, вылетев с автострады, на пути к городу Дапу провинции Фуцзянь.

Как передает Oxu.Az, cтрашное ДТП попало в объектив автомобильного регистратора случайного свидетеля трагедии.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла во вторник, 11 апреля, около 16:00. На видео видно, что на повороте грузовик начинает заваливаться вправо, водитель пытается тормозить, но тяжелая машина не останавливается и пробив огороженные вылетает с шоссе.

Большегруз упал на крышу, 62-летний водитель погиб на месте. Пожарным пришлось вырезать тело дальнобойщика из искореженной кабины.

С.Б.

