Новый взрыв в Санкт-Петербурге

2017-04-13 21:12 | www.oxu.az | 3

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, сработало взрывное устройство.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.

По его данным, один человек получил ранения: ему оторвало руку. Инцидент произошел на улице Одоевского возле библиотеки имени Чернышевского.

«Фонтанка» уточняет, пострадал подросток 14-15 лет. Взрывное устройство сработало после того, как юноша поднял некий предмет (что именно, не ясно). По информации издания, у молодого человека травматическая ампутация кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

Согласно сообщениям во «ВКонтакте», вход в библиотеку перегорожен.

С.Б.

