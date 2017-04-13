США сбросили на Афганистан сверхмощную бомбу

2017-04-13 21:30 | www.oxu.az | 3

Американские военные во время бомбардировки позиций боевиков в Афганистане впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире, который также называют «мать всех бомб».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг, 13 апреля, Reuters.

Удар был нанесен в провинции Нангархар. Как заявил Пентагон, при помощи GBU-43 американские военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики террористической группировки «Исламское государство».

Подготовка операции заняла несколько месяцев. О результатах бомбардировки пока не сообщается.

GBU-43 — сверхмощная фугасная авиационная бомба, созданная в 2003 году. На тот момент являлась самой мощной авиабомбой в мире. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Бомба снабжена системой наведения. Ранее это оружие дважды испытывалось на полигоне, но ни разу не применялось в боевых условиях.

С.Б.

