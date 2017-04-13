Пакистанского студента забили до смерти за богохульство

2017-04-13 21:56 | www.oxu.az | 3

В Пакистане студента до смерти забили за богохульство прямо в кампусе университета.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Пешавар. По информации полиции, 10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп.

Стоящие вокруг студенты смотрели на происходящее, не пытаясь помочь Хану, и снимали избиение на смартфоны. После того, как Машал Хан скончался, убийцы попытались сжечь тело.

Полиция задержала нападавших. На допросе они объяснили, что разозлились на Хана из-за того, что он распространял богохульный контент в соцсетях, но не смогли указать, какое именно сообщение вызвало их ярость. Преподаватели Хана, учившегося на журналиста, рассказали, что он часто критиковал политическую систему страны, но никогда не касался религиозных вопросов.

С.Б.

