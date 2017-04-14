Почти 100 мигрантов пропали у берегов Ливии

2017-04-14 00:17 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 97 мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей, пропали без вести после того как их судно затонуло у побережья Ливии, передает BBC со ссылкой на представителя ливийской береговой охраны.

На данный момент удалось спасти лишь 23 мужчин - они сумели удержаться на поверхности воды, ухватившись за подручные плавсредства.

По словам представителя береговой охраны, спасательная операция продолжается, но шансы найти выживших невелики.

Ливия - ключевой транзитный пункт для нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести у ливийского побережья.

Оставшиеся в живых сообщили, что их лодка затонула в море менее чем в 10 километрах от столицы Триполи. В числе пропавших без вести - 15 женщин и пятеро детей.