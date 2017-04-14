Турецкие фанаты заставили французов спасаться бегством – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-04-14 00:22 | www.oxu.az | 6

Первый матч 1/4 финала футбольной Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» начался после 45-минутной задержки, передает Oxu.Az.

Ранее сотни французских болельщиков выбежали на поле из-за действий турецких фанатов. Болельщики «Бешикташа» запускали петарды с верхних ярусов трибун на нижние.

По сообщениям СМИ, турецкие болельщики выкупили больше 20 тысяч билетов на этот матч. Начало игры было отложено.

23:31

Начало первого четвертьфинального матча Лиги Европы между французским «Лионом» и «Бешикташем» (Стамбул) отложен на неопределенный срок из-за устроенных турецкими фанатами беспорядков.

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на странице Чемпионат.com в Twitter.

Болельщики «Лиона» выбежали на поле после того, как турецкие фанаты начали бросать в них пиротехнику с верхнего яруса стадиона.

Встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени. Когда будет дан стартовый свисток, неизвестно.

С.Б.

