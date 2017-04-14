В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

2017-04-14 00:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает Миллийет.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Ула. Очаг находился на глубине 5 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.