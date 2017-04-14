На матче "Лион"-"Бешикташ" между фанатами возник инцидент

2017-04-14 01:07 | www.apa.az | 4

Выбежавшие на поле болельщики сорвали начало первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между французским "Лионом" и турецким "Бешикташем", передает АПА со ссылкой на СМИ.

По информации агентства, на стадионе произошла массовая потасовка, фанаты бросали пиротехнику с верхних рядов трибун на нижние. В результате фанатам пришлось выбежать с трибун на футбольное поле.

Игру, тем не менее, отменять не стали — встреча началась на 45 минут позже.