“Beşiktaş” “Lyon”la qarşılaşmada qələbəni son dəqiqələrdə əldən verdi (VİDEO)

2017-04-14

Bakı. Trend:

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Trend-in məlumatına görə, Fransa təmsilçisi "Lyon" doğma meydanda Türkiyə təmsilçisi “Beşiktaş”ı qəbul edib.

Matça qonaqlar fəal başlayıblar - 15-ci dəqiqədə R. Babel hesabı açıb - 0:1. İlk hissə 0:1 hesabı ilə başa çatıb.

İkinci hissəyə ev sahibi fəal başlayıb. Oyunun 83-cü dəqiqəsində ev sahibi komandasının oyunçusu K. Tolisso hesabı bərabərləşdirib - 1:1. Cəmi 2 dəqiqə sonra "Lyon" J.Morelin qolu ilə hesabda önə keçib - 2:1.

Oyun 2:1 hesaı ilə başa çatıb.