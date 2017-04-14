На Каспии произошло землетрясение

2017-04-14 02:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3.0.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зафиксировано в 00.00 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к северу от поселка Нардаран. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

Подземные толчки не ощущались.