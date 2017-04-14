В США в результате стрельбы в поезде погиб человек (Обновлено)

2017-04-14 02:42 | www.trend.az | 3

02:42 (GMT+4) Мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 11alive.

02:01 (GMT+4) Неизвестный открыл в четверг огонь по пассажирам метрополитена американского города Атланта (штат Джорджия). Не менее четырех человек ранены, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел на станции West Lake около 16:30 по местному времени (00:30 GMT+4). На место ЧП оперативно прибыли стражи порядка. Стрелок был задержан, станция закрыта для входа и выхода.

Проводится расследование инцидента.