Пожар в Сенегале унес жизни 20 человек

2017-04-14 03:07 | www.trend.az | 4

Пожар произошел в ходе религиозного паломничества в районе Тамбакунда на юго-востоке Сенегала. Жертвами огня стали по меньшей мере 20 человек, более сотни получили ранения, передает НСН со ссылкой на Синьхуа.

После возгорания из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соломенную крышу здания, в котором проходила служба. Причины возгорания пока неизвестны.

Президент Сенегала Маки Саль выразил соболезнования родственникам погибших.

Религиозное мероприятие началось 8 апреля и должно было продлиться до 17 апреля.