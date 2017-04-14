Завершились первые матчи 1\4 финала Лиги Европы - РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-04-14 03:26 | www.apa.az | 4
Завершились первые матчи 1\4 финала Лиги Европы. Как передает АПА, ответные игры пройдут 20 апреля.
«Андерлехт» (Бельгия)— «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1)
(Мхитарян, 36; Дендонкер, 86).
«Аякс» (Голландия) — «Шальке» (Германия) — 2:0 (1:0)
(Классен, 23, Классен, 52).
«Сельта» (Испания) — «Генк» (Бельгия) — 3:2 (3:1)
(Боэтиюс, 10; Систо, 15, Аспас, 17, Гвидетти, 38; Буффель, 67).
«Лион» (Франция) — «Бешикташ» (Турция) — 2:1 (0:1)
(Бабель, 15; Толиссо, 83, Морель, 84).