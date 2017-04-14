США готовы нанести удар по КНДР

2017-04-14 03:30 | www.trend.az | 3

США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.