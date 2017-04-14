В США в результате стрельбы в поезде погиб человек

2017-04-14 04:23 | www.apa.az | 4

Мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщат телеканал 11alive со ссылкой на полицию.

По данным полиции, мужчина вышел из поезда на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция временно закрыта.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них, сообщили местные власти в ходе пресс-конференции.

В настоящее время ведется расследование происшествия.