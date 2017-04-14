Госдеп: США и Россия восстановили механизм по безопасности в Сирии

2017-04-14 05:48 | www.apa.az | 4

США и России восстановили механизм предотвращения конфликтов между военными. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

"Не могу сказать, как он изменился, но, насколько я понимаю, он действует", — сказал Тонер.

На уточнение, что Россия ранее приостанавливала этот механизм, Тонер ответил: "Он был восстановлен".

"Мы считаем этот канал для предотвращения конфликтов очень важным, потому что он позволяет обеспечить, что ни наши, ни российские пилоты не будут подвергать друг друга опасности без необходимости, когда мы осуществляем свои военные миссии в этом регионе", — добавил представитель Госдепа.

В свою очередь в Пентагоне отказались комментировать, действует ли в настоящее время меморандум. Представитель американского военного ведомства майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй заявил РИА Новости, что "разговоры между коалицией и Россией публично обсуждаться не будут".

Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума по безопасности в Сирии после ударов США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе.

Позднее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что меморандум будет возобновлен 12 апреля, после того, как Минобороны получит соответствующее распоряжение от президента.