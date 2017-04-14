В США подали иск против юрлиц Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября

2017-04-14 06:17 | www.apa.az | 4

Более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Эти организации обвиняются в "поддержке и подстрекательстве" терактов посредством "ряда действий в поддержку "Аль-Каиды"", говорится в иске.

Ранее родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида". Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительств королевства.