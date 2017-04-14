Анкара рассматривает закупку российских С-400

2017-04-14 07:37 | www.apa.az | 4

Анкара не получила поддержки от НАТО при закупке систем ПВО в плане конкурентных цен, поэтому как альтернативный вариант рассматривает российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

Выступая в Вашингтонском фонде СЕТА по изучению американо-турецких отношений в ходе визита в США, Ышык выразил сожаление в том, что Турция "не смогла получить поддержку в этом вопросе (поставке систем ПВО) от партнеров по НАТО". "Я говорю о конкурентных ценах, обмене технологиями. Поэтому мы изучаем альтернативные варианты, и один из них — это российские С-400", — добавил турецкий министр.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400