В Джалилабаде в результате ДТП пострадали 2 человека

2017-04-14 07:50 | www.apa.az | 4

В Джалилабаде минувшим вечером произошло ДТП. Как передает южное бюро АПА, авария произошла на участке дороги Гаразенджир-Гараказымлы-Байханлы у села Гараказымлы. В результате столкновения двух автомобилей марки «ВАЗ-2106» и «ВАЗ 2107» пострадали два члена одной семьи – жители села Оджаглы Абыев Бахман Бахман оглу 1964 г.р. и Гюльназ Меми гызы Абыева 1967 г.р.

Пострадавшие доставлены в больницу Джалилабадского района. Состояние их оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.