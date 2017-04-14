В Китае грузовик въехал в похоронную процессию, четверо погибли

2017-04-14 10:12 | www.apa.az | 3

Грузовик врезался в участников похоронной процессии в китайской провинции Сычуань, погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел рано утром в уезде Наньбу городского округа Наньчун. Сообщается, что похоронная процессия следовала возле дороги, когда в них врезался грузовик.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них получил тяжелые ранения. В настоящий момент ведется расследование случившегося.