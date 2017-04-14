Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsində ilk oyunlar keçirilib – NƏTİCƏLƏR
2017-04-14 09:19 | www.oxu.az | 2
UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilib.
Oxu.Az xəbər verir ki, Avrokuboklarda Türkiyənin yeganə təmsilçisi olan “Beşiktaş” “Lion”la qarşılaşıb.
Avropa Liqası
1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
13 aprel
“Lion” (Fransa) – “Beşiktaş” (Türkiyə) - 2:1
Qol: Tolisso, 83, Morel, 85 - Babel, 15
“Anderlext” (Belçika) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Dendonker, 89 - Mxitaryan, 37
“Ayaks” (Hollandiya) – “Şalke” (Almaniya) - 2:0
Qollar: Klaasen, 23, 52
“Selta” (İspaniya) – “Genk” (Belçika) - 3:2
Qollar: Sispo, 15, Aspas, 18, Quidetti, 38 - Boetus, 10, Buffel, 67
E.Ə.